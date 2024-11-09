Пограничники нанесли сокрушительный удар по врагу на Волчанском направлении (видео)

Пограничники на фронте

Напомним, что на днях украинские пограничники с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских кафиров на Волчанском направлении.

А незадолго до этого на Волчанском направлении бойцы подразделения Falcon нанесли противнику огневых поражений FPV-дронами. Благодаря атаке была уничтожена российская техника и самих оккупантов.

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