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Пограничники нанесли сокрушительный удар по врагу на Волчанском направлении (видео)

Фото: пограничники нанесли сокрушительный удар по врагу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники нанесли сокрушительный удар по российским оккупантам. Боевые действия произошли на Волчанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

"Подтверждены потери противника на Волчанском направлении: артиллеристы бригады "Гарт" нанесли сокрушительный удар", - сообщили в ГПСУ.

По словам пограничников, среди разгромленных пограничниками позиций:

  • опорные пункты захватчиков,
  • окопные линии,
  • места укрытия личного состава

В то же время стало известно, что шесть оккупантов были уничтожены, еще шесть ранены.

Пограничники на фронте

Напомним, что на днях украинские пограничники с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских кафиров на Волчанском направлении.

А незадолго до этого на Волчанском направлении бойцы подразделения Falcon нанесли противнику огневых поражений FPV-дронами. Благодаря атаке была уничтожена российская техника и самих оккупантов.

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Война России против УкраиныПограничникиОккупанты