Прикордонники завдали нищівного удару по росіянам: п'ятеро поранених (відео)

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 21 квітня, становлять 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 459 530 військових. Крім того, ЗСУ знищили 41 артилерійську систему та 4 засоби ППО.

Зазначимо, що за останній тиждень, з 14 по 21 квітня, ЗСУ ліквідували майже 6 тисяч російських військових, літак Ту-22М3, 55 танків, 167 артсистем, 144 дрони. Як повідомлялося, у ніч на 19 квітня в Ставропольському краї РФ впав військовий літак Ту-22М3. Він якраз запускав ракети Х-22 по Україні, дві з яких теж вдалося збити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.