RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники нанесли сокрушительный удар по россиянам: пятеро раненых (видео)

Фото: пограничники нанесли сокрушительный удар по россиянам, пятеро раненых (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники с дрона атаковали позиции оккупантов на Купянском направлении. Были ранены сразу пять российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пять оккупантов получили существенные ранения в результате слаженной работы аэроразведки и минометных расчетов пограничников бригады "Месть", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 21 апреля, составляют 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 459 530 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 артиллерийскую систему и 4 средства ПВО.

Отметим, что за последнюю неделю с 14 по 21 апреля ВСУ ликвидировали почти 6 тысяч российских военных, самолет Ту-22М3, 55 танков, 167 артсистем, 144 дрона. Как сообщалось, в ночь на 19 апреля в Ставропольском крае РФ упал военный самолет Ту-22М3. Он как раз запускал ракеты Х-22 по Украине, две из которых тоже удалось сбить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУВойна в Украине