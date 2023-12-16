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Прикордонники завадили інженерним роботам окупантів: залетіли дроном прямо в екскаватор

Фото: прикордонники завадили інженерним роботам окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники завадили інженерним роботам окупантів на Куп'янському напрямку. Для цього бійці використали дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

На опублікованих кадрах показана бойова робота бійців бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Куп'янському напрямку.

Як зазначається, російські загарбники проводили інженерні роботи. Але наші прикордонники завадили їм.

Захисники направили FPV-дрон до водія ворожого екскаватора. Безпілотник залетів прямо у кабіну транспорту. Тому окупанти фізично далі проводити інженерні роботи не могли.

 

Втрати російської армії

Російське Міністерство оборони не розкриває втрат своєї армії та техніки на війні проти України. 

Опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже майже 345 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 930 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 324 літаки та 324 вертольоти РФ.

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