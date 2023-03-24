Прикордонники затримали священника, який мав тісні зв’язки з РФ та недійсний паспорт

"Батюшка з тісними московськими зв’язками та недійсним паспортом потрапив до рук прикордонників. "Поїхав би до РФ, але квартири та шмотки тримають", - писав він в одному з листувань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отримувачем цього повідомлення виявився абонент з російськими номерами.

"До речі, троє з останніх десяти контактів чоловіка були з підписом "Москва", - додали у ДПСУ.

Священника передали до представників Служби безпеки України.