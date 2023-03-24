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Прикордонники затримали священника, який мав тісні зв’язки з РФ та недійсний паспорт

Фото: Прикордонники затримали священника, який мав тісні зв’язки з РФ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 24 березня, правоохоронці затримали священника, який мав тісні зв’язки з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Батюшка з тісними московськими зв’язками та недійсним паспортом потрапив до рук прикордонників. "Поїхав би до РФ, але квартири та шмотки тримають", - писав він в одному з листувань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отримувачем цього повідомлення виявився абонент з російськими номерами.

"До речі, троє з останніх десяти контактів чоловіка були з підписом "Москва", - додали у ДПСУ.

Священника передали до представників Служби безпеки України.

Нагадаємо, що у вівторок, 21 березня, на в'їзді до Києва прикордонники затримали священника-колаборанта, який співпрацював з окупантами.

В Шосткинському районі Сумської області співробітники СБУ затримали настоятеля храму УПЦ МП. Зрадник збирав розвідувальні дані для ФСБ.

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