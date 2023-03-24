Пограничники задержали священника, который имел тесные связи с РФ и недействительный паспорт

В пятницу, 24 марта, правоохранители задержали священника, который имел тесные связи с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
"Батюшка с тесными московскими связями и недействительным паспортом попал в руки пограничников. "Уехал бы в РФ, но квартиры и шмотки держат", - писал он в одной из переписок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что получателем сообщения оказался абонент с российскими номерами.
"Кстати, трое из последних десяти контактов мужчины были с подписью "Москва", - добавили в ГПСУ.
Священника передали представителям Службы безопасности Украины.
Напомним, что во вторник, 21 марта, на въезде в Киев пограничники задержали священника-коллаборанта, сотрудничавшего с оккупантами.
В Шосткинском районе Сумской области сотрудники СБУ задержали настоятеля храма УПЦ МП. Предатель собирал разведывательные данные для ФСБ.
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