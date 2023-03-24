Пограничники задержали священника, который имел тесные связи с РФ и недействительный паспорт

"Батюшка с тесными московскими связями и недействительным паспортом попал в руки пограничников. "Уехал бы в РФ, но квартиры и шмотки держат", - писал он в одной из переписок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получателем сообщения оказался абонент с российскими номерами.

"Кстати, трое из последних десяти контактов мужчины были с подписью "Москва", - добавили в ГПСУ.

Священника передали представителям Службы безопасности Украины.