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Прикордонники затримали ще чотирьох ухилянтів, один із них зі "стажем"

Середа 13 грудня 2023 17:28
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Прикордонники затримали ще чотирьох ухилянтів, один із них зі "стажем" Фото: прикордонники затримали ще чотирьох ухилянтів, один із них зі "стажем" (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники затримали групу чоловіків, які намагались втекти до Словаччини. Один із затриманих виявився зі "стажем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Ухилянтів, під час проведення перевірочних заходів, затримали військовослужбовці відділу "Великий Березний". Затримані діяли за вказівками організатора, який спланував незаконний похід до Словаччини.

Прикордонники затримали ще чотирьох ухилянтів, один із них зі &quot;стажем&quot;

Фото: прикордонники затримали ще чотирьох ухилянтів, один із них зі "стажем" (t.me/DPSUkr)

"Правоохоронці встановили, що один із затриманих вже має «стаж» порушення кордону: його затримували наприкінці вересня на ділянці сусіднього підрозділу", - пише пресслужба.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом співробітники Служби безпеки України затримали ще п'ятьох організаторів "схем" для ухилянтів. Деякі з них займались "демобілізацією" чинних військовослужбовців.

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