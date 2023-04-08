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Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80-ти святих

Фото: прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80-ти святих (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На пункті пропуску "Табаки" затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80-ти святих та інші церковні речі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Прикордонники Ізмаїльського загону виявили предмети, що ймовірно мають культурно-історичну цінність. Під час огляду кабіни вантажівки "Volvo" у пункті пропуску "Табаки" охоронці кордону спільно з митниками виявили ковчег з мощами 80-ти святих, ікону та храмовий аналой", - пише пресслужба.

Зазначається, що громадянин Молдови за дорученням свого товариша з Одеси повинен був перевезти усі предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти. Через недбале перевезення мощі повипадали зі своїх місць.

Фото: прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80-ти святих (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні винесли вирок одному з колаборантів, який коригував російські удари по школах Миколаєва. Наступні 8 років зрадник проведе за ґратами.

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Молдоваприкордонники