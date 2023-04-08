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Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти мощи 80-ти святых

Фото: пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти мощи 80-ти святых (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На пункте пропуска "Табаки" задержан мужчина, который пытался вывезти мощи 80-ти святых и другие церковные вещи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники Измаильского отряда обнаружили предметы, вероятно имеющие культурно-историческую ценность. При осмотре кабины грузовика "Volvo" в пункте пропуска "Табаки" пограничники совместно с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80-ти святых, икону и храмовый аналой", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что гражданин Молдовы по поручению своего товарища из Одессы должен был перевезти все предметы через границу и доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы город Вулканешты. Из-за небрежной перевозки мощи выпали из своих мест.

Фото: пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти мощи 80-ти святых (dpsu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня вынесли приговор одному из коллаборантов, корректировавшему российские удары по школам Николаева. Следующие 8 лет предатель проведет за решеткой.

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