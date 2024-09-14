Прикордонники затримали чоловіка, який хотів втекти з України, але проспав зупинку

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року в Україні триває військовий стан. Через це було введено обмеження для чоловіків з 18 до 60 років. Зокрема, без належної причини, вони не мають права виїздити за межі України.

Однак, за цей час в Україні вже виникло чимало схем незаконного виїзду чоловіків за кордон. Нещодавно ми писали, що група ухилянтів мало не підірвалася на мінах на кордоні України, бо хотіли незаконно потрапити до Білорусі.

Про те, які покарання чекають на порушників, РБК-Україна повідомляло в окремому матеріалі.

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