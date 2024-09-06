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Хотіли потрапити у Білорусь. Група ухилянтів ледь не підірвалася на мінах

Україна, П'ятниця 06 вересня 2024 10:21
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Хотіли потрапити у Білорусь. Група ухилянтів ледь не підірвалася на мінах Фото: група ухилянтів мало не підірвалася на мінах на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Група ухилянтів мало не підірвалася на мінах на кордоні України. Чоловіки хотіли незаконно потрапити до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Група чоловіків планувала незаконно перетнути лінію державного кордону з республікою Білорусь через заміновану місцевість", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники не лише не допустили порушення кордону, а й зберегли життя людей. Втім, це не звільнило затриманих від відповідальності.

"Вкотре застерігаємо потенційних порушників від подібних дій. Адже організаторам таких "подорожей" не важлива безпека своїх "клієнтів", - додали у ДПСУ.

Виїзд чоловіків за кордон

В Україні з 24 лютого 2022 року діють мобілізація та військовий стан. Через це чоловіки з 18 до 60 років не мають права виїздити за межі України.

Водночас, в Україні вже виникли багато схем незаконного виїзду чоловіків за кордон. Достатьо згадати хоча б два "свіжі" випадки. Так, нардеп Олександр Дубінський отримав нову підозру - допоміг брату дружини незаконно виїхати в Молдову.

Крім того, суд Одеси відправив під варту одного з організаторів втечі нардепа Артема Дмитрука у Молдову.

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