Незаконний перетин кордону під час війни: як можуть карати ухилянтів

Після повномасштабного вторгнення РФ і введення в Україні воєнного стану почали діяти також й обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних громадян - для забезпечення національної безпеки та оборони країни.

РБК-Україна розпитало адвоката АБ "Романа Сацика" Марію Ганіну , що саме загрожує українцям за незаконний перетин кордону під час війни.

Що загрожує українцям за незаконний перетин кордону

Від початку введення на всій території України воєнного стану почала діяти заборона на виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

У зв'язку з цим поширеними стали випадки спроб незаконного перетину кордону.

За словами експерта, залежно від обставин та способу спроби незаконно перетнути кордон, для таких осіб може настати:

або адміністративна відповідальність

або кримінальна відповідальність

Адміністративна відповідальність

Чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) містить статтю 204-1, яка передбачає відповідальність за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Згідно з нею, йдеться про перетинання (або спробу перетинання) держкордону:

будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон

у пунктах пропуску через державний кордон - без відповідних документів

у пунктах пропуску через державний кордон - з використанням підробленого документа (чи таких, що містять недостовірні відомості про особу)

у пунктах пропуску через державний кордон - без дозволу відповідних органів влади

Такі правопорушення тягнуть за собою:

або накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

або адміністративний арешт на строк до 15 діб (з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення)

"Таким чином, адміністративна відповідальність за незаконний перетин кордону передбачає штраф від 3400 грн до 8500 грн або адміністративний арешт на строк до 15 діб", - уточнила Ганіна.

Крім того, частиною 2 цієї статті КУпАП передбачена відповідальність за ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку впродовж року було піддано адміністративному стягненню за одне з вищезгаданих порушень.

"У такому разі сума штрафу варіюється від 8500 грн до 13600 грн, або - адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення", - пояснила адвокат.

За її словами, у такому випадку стосовно правопорушника складається протокол, який передається до суду - для розгляду та винесення рішення по справі.

"Варто зауважити, що зазвичай складенням протоколу про вчинення адміністративного правопорушення все не закінчується. Якщо ми кажемо про спробу незаконно перетнути кордон військовозобов'язаним, яким порушено правила військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (наприклад, відсутній військово-обліковий документ, не замінено приписне посвідчення на військовий квиток тощо), то найчастіше відносно такої особи здійснюється адміністративне затримання - з подальшим доставленням до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для з'ясування всіх обставин", - розповіла юрист.

Кримінальна відповідальність

Кримінальний кодекс України (ККУ), на відміну від КУпАП, не містить статті, яка б безпосередньо передбачала відповідальність за незаконне перетинання державного кордону (шляхом залишення території України).

Однак Ганіна пояснила: кримінальна відповідальність може настати за вчинені злочини, які пов'язані із незаконним перетином кордону.

"Так, наприклад, у разі пропозиції, обіцянки або наданні неправомірної вигоди службовій особі під час незаконного перетину кордону - дії будуть кваліфікуватися за статтею 369 ККУ", - уточнила вона.

В цілому особі, яку визнають винною у вчиненні злочину, передбаченого ККУ (залежно від обставин і санкцій тієї чи іншої статті), може загрожувати відповідальність у вигляді:

або штрафу

або пробаційного нагляду

або обмеження волі

або позбавлення волі

"Якщо для перетину кордону було використано завідомо підроблений документ (наприклад, висновок ВЛК) - частина 4 статті 358 ККУ передбачає відповідальність у виді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або пробаційного нагляду на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк", - розповіла адвокат.

За її словами, найактуальнішою нині статтею ККУ - відповідно до якої притягають до кримінальної відповідальності військовозобов'язаних осіб - є стаття 336 "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період".

"Зазначений злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. У випадку незаконного перетину особою, яка підлягає мобілізації, так дії можуть інкримінувати саме за цією статтею Кримінального кодексу України", - підсумувала експерт.