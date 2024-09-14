Пограничники задержали мужчину, который хотел сбежать из Украины, но проспал остановку

Выезд мужчин за границу

Напомним, что с 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение. Поэтому были введены ограничения для мужчин с 18 до 60 лет. В частности, без должной причины они не имеют права выезжать за пределы Украины.

Однако за это время в Украине уже возникло немало схем незаконного выезда мужчин за границу. Недавно мы писали, что группа уклонистов чуть не подорвалась на минах на границе Украины, потому что хотели незаконно попасть в Беларусь.

О том, какие наказания ждут нарушителей, РБК-Украина сообщало в отдельном материале.

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