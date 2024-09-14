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Пограничники задержали мужчину, который хотел сбежать из Украины, но проспал остановку

Фото: ГПСУ задержала мужчину, потому что он проспал свою остановку (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Мужчина хотел незаконно уехать из Украины. Пограничники задержали его, потому что он проспал свою остановку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники сообщили, что нарушитель намеревался добраться через Словакию в Польшу, где проживает его отец, и не имел законных оснований для выезда. Поэтому полгода разрабатывал план и маршрут движения, согласно которому и действовал.

"Муж должен был добраться до Буковеля, а оттуда автобусом доехать до Ужгорода, сойти перед пунктом пропуска и вне его перейти на территорию Словакии. Все закончилось в автобусе. "Для храбрости" нарушитель решил выпить и уснул. Разбудили его пограничники на паспортном контроле", - сообщили в службе.

Пограничники задержали мужчину.

 

Выезд мужчин за границу

Напомним, что с 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение. Поэтому были введены ограничения для мужчин с 18 до 60 лет. В частности, без должной причины они не имеют права выезжать за пределы Украины.

Однако за это время в Украине уже возникло немало схем незаконного выезда мужчин за границу. Недавно мы писали, что группа уклонистов чуть не подорвалась на минах на границе Украины, потому что хотели незаконно попасть в Беларусь.

О том, какие наказания ждут нарушителей, РБК-Украина сообщало в отдельном материале.

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