Прикордонники на Запорізькому напрямку знищили сім російських дронів (фото)

Сили оборони України на Запорізькому напрямку знищили сім російських дронів. Один із них вдалося "приземлити".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що це результат роботи прикордонників із позивними "Моцарт" і "Тайга".

Бійцям вдалося знищити сім ворожих безпілотників.

Фото: Залишки дронів (t.me/DPSUkr)

"Один дрон приземлили, від решти - тільки шматки й лишилися", - додали в ДПСУ.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 3 січня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 361 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 БПЛА та 73 ракети.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 40 одиниць військової техніки ворога.