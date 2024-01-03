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Пограничники на Запорожском направлении уничтожили семь российских дронов (фото)

Запорожская область, Среда 03 января 2024 15:57
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Пограничники на Запорожском направлении уничтожили семь российских дронов (фото) Архивное фото: Пограничники на Запорожском направлении уничтожили семь российских дронов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Запорожском направлении уничтожили семь российских дронов. Один из них удалось "приземлить".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что это результат работы пограничников с позывными "Моцарт" и "Тайга".

Бойцам удалось уничтожить семь вражеских беспилотников.

Фото: Остатки дронов (t.me/DPSUkr)

"Один дрон приземлили, от остальных - только куски и остались", - добавили в ГПСУ.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру среды, 3 января, составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 361 500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 БПЛА и 73 ракеты.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 40 единиц военной техники врага.

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