UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники захопили позицію окупантів біля Бахмута

Фото: прикордонники захопили позицію окупантів біля Бахмута (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакували окупантів. Їм вдалося захопити позицію російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій наших захисників. Втім штурм провалився", - йдеться в повідомленні.

Як додають в ДПСУ, у ході бою охоронці кордону знищили 9 окупантів, ще близько 20 поранили.

"Бійці просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях", - додали прикордонники.

Як повідомлялося, ЗСУ відбивають ворожі штурми на Бахмут, і атака однієї з груп російських окупантів була повністю провалена, противник зазнав втрат. Водночас ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.

Раніше повідомлялося, що 2 січня українські прикордонники провели два жорстокі бої з окупантами під Бахмутом і в самому місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьБахмут