Прикордонники захопили позицію окупантів біля Бахмута

На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакували окупантів. Їм вдалося захопити позицію російських солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій наших захисників. Втім штурм провалився", - йдеться в повідомленні.
Як додають в ДПСУ, у ході бою охоронці кордону знищили 9 окупантів, ще близько 20 поранили.
"Бійці просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях", - додали прикордонники.
Як повідомлялося, ЗСУ відбивають ворожі штурми на Бахмут, і атака однієї з груп російських окупантів була повністю провалена, противник зазнав втрат. Водночас ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.
Раніше повідомлялося, що 2 січня українські прикордонники провели два жорстокі бої з окупантами під Бахмутом і в самому місті.
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