Пограничники захватили позицию оккупантов у Бахмута

На Бахмутском направлении пограничники отбили штурм и контратаковали оккупантов. Им удалось захватить позицию российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Бойцы продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях", - добавили пограничники.

Как добавляют в ГПСУ, в ходе боя охранники границы уничтожили 9 оккупантов, еще около 20 ранили.

"Российские захватчики под прикрытием артиллерии попытались захватить одну из передовых позиций наших защитников. Впрочем, штурм провалился", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ВСУ отражают вражеские штурмы на Бахмут, и атака одной из групп российских оккупантов была полностью провалена, противник понес потери. В то же время ситуация на этом участке фронта остается напряженной.

Ранее сообщалось, что 2 января украинские пограничники провели два жестоких боя с оккупантами под Бахмутом и в самом городе.

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