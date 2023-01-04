У Бахмуті група окупантів провалила штурм у повному складі, - DeepState
Сили оборони України відбивають ворожі штурми на Бахмут, і атака однієї з груп російських окупантів була повністю провалена, противник зазнав втрат. Водночас ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані DeepState.
В Донецькій області на Бахмутському напрямку війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.
Зазначається, що противник намагається зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.
"У Бахмуті одна з груп противника провалила штурм у повному складі", - йдеться у повідомленні.
На Авдіївському напрямку після ворожих штурмів околиць Авдіївки ситуація позначена як невідома. Уточнено ЛБЗ біля Невельського.
У Луганській області на Сватівському напрямі тривають позиційні бої між військами ЗСУ та російськими окупантами на південному фасі.
Ситуація на інших ділянках фронту
На півночі України в районі державного кордону з Білоруссю, а також на Запорізькому та таврійських напрямках - ситуація без змін.
Нагадаємо, в Міноборони України висловилися про наступи російських окупантів в районі Бахмута та зазначили, що у ворога ще достатньо живої сили, аби продовжувати атаки.
Раніше повідомлялося, що 2 січня українські прикордонники провели два жорстокі бої з окупантами під Бахмутом і в самому місті.
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