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Пограничники ночью уничтожили российский танк и показали результаты работы на видео

Украина, Пятница 31 мая 2024 14:47
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Пограничники ночью уничтожили российский танк и показали результаты работы на видео Фото: ГПСУ уничтожила российский танк Т-72 (иллюстративное фото wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Пограничники ночью уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском с помощью беспилотного коптера "Вампир". Видео работы они распространили в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГНСУ в Telegram.

Как отмечается в сообщении, по вражеской технике отработали воины бригады "Помста".

"Бомбер завис над броненосцем и разрядил весь боезапас, чтобы не оставить захватчикам надежды на восстановление этой машины", - информируют в ГПСУ.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

По данным Генштаба, потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составили около 1400 оккупантов.

Напомним, что также накануне пограничники нанесли серию ударов по технике и БК оккупантов на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что пограничники нанесли точный удар по оборонным укреплениям россиян на Юге

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