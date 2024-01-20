Прикордонники викрили чоловіка у якого в телефоні виявили листування з "днрівцями", які підтримують "русский мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Чоловік прямував до столиці. Під час перевірки правоохоронці виявили в мобільному номери російських операторів, листування з особами, що підтримують "русский мир" та, можливо, проходять службу в окупаційних військах", - пише пресслужба.

Фото: Прикордонники викрили колаборанта на листуванні з "днрівцями" (t.me/DPSUkr)

Зокрема один із друзів колаборанта вихвалявся пропискою в Бахмуті.

Також було встановлено й те, що чоловік з 2018 по 2021 рік проживав на території Росії.

Усі інформація була передана Службі безпеки України.