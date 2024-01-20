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Прикордонники викрили колаборанта на листуванні з "днрівцями"

Субота 20 січня 2024 12:55
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Прикордонники викрили колаборанта на листуванні з "днрівцями" Фото: Прикордонники викрили колаборанта на листуванні з "днрівцями" (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники викрили чоловіка у якого в телефоні виявили листування з "днрівцями", які підтримують "русский мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Чоловік прямував до столиці. Під час перевірки правоохоронці виявили в мобільному номери російських операторів, листування з особами, що підтримують "русский мир" та, можливо, проходять службу в окупаційних військах", - пише пресслужба.

Фото: Прикордонники викрили колаборанта на листуванні з "днрівцями" (t.me/DPSUkr)

Зокрема один із друзів колаборанта вихвалявся пропискою в Бахмуті.

Також було встановлено й те, що чоловік з 2018 по 2021 рік проживав на території Росії.

Усі інформація була передана Службі безпеки України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

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