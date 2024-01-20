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Пограничники разоблачили коллаборанта на переписке с "днровцами"

Суббота 20 января 2024 12:55
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Пограничники разоблачили коллаборанта на переписке с "днровцами" Фото: Пограничники разоблачили коллаборанта на переписке с "днровцами" (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники разоблачили мужчину, у которого в телефоне обнаружили переписку с "древцами", поддерживающими "русский мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Мужчина направлялся в столицу. Во время проверки правоохранители обнаружили в мобильном номера российских операторов, переписку с лицами, поддерживающими "русский мир" и, возможно, проходят службу в оккупационных войсках", - пишет пресс-служба.

Фото: Пограничники разоблачили коллаборанта на переписке с "днровцами" (t.me/DPSUkr)

В частности один из друзей коллаборанта хвастался пропиской в Бахмуте.

Также было установлено и то, что мужчина с 2018 по 2021 год проживал на территории России.

Все информация была передана Службе безопасности Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

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