Прикордонники не виключають зростання загроз для України через навчання Білорусі та РФ

За його словами, кордону з Білоруссю завжди приділяється увага. Однак наразі на цьому напрямку не спостерігалось якихось змін.

Речник зазначив, що цьому напрямку "ми приділяємо велику увагу" і "так буде доти, доки Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку".

"В той же час, станом на зараз якихось змін безпосередньо по напрямку нашого кордону в білоруському прикордонні не фіксується. Як і раніше, Білорусь продовжує тримати певну кількість своїх підрозділів. Це невелика кількість, і це відбувається ще з 2022 року", - зазначив Демченко.