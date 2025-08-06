Пограничники не исключают роста угроз для Украины из-за учений Беларуси и РФ

По его словам, границе с Беларусью всегда уделяется внимание. Однако пока на этом направлении не наблюдалось каких-то изменений.

Спикер отметил, что этому направлению "мы уделяем большое внимание" и "так будет до тех пор, пока Беларусь не прекратит поддерживать страну-террористку".

"В то же время, по состоянию на сейчас каких-то изменений непосредственно по направлению нашей границы в белорусском пограничье не фиксируется. По-прежнему Беларусь продолжает держать определенное количество своих подразделений. Это небольшое количество, и это происходит еще с 2022 года", - отметил Демченко.