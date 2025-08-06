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Пограничники не исключают роста угроз для Украины из-за учений Беларуси и РФ

Иллюстративное фото: учения России и Беларуси угрожают безопасности Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Угроза на границе Украины и Беларуси будет расти с приближением учений с участием Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, границе с Беларусью всегда уделяется внимание. Однако пока на этом направлении не наблюдалось каких-то изменений.

Спикер отметил, что этому направлению "мы уделяем большое внимание" и "так будет до тех пор, пока Беларусь не прекратит поддерживать страну-террористку".

"В то же время, по состоянию на сейчас каких-то изменений непосредственно по направлению нашей границы в белорусском пограничье не фиксируется. По-прежнему Беларусь продолжает держать определенное количество своих подразделений. Это небольшое количество, и это происходит еще с 2022 года", - отметил Демченко.

Военные учения в Беларуси

На середину сентября запланированы совместные военные учения России и Беларуси под названием "Запад-2025". В Кремле маневры назвали исключительно оборонительными и направленными на отработку реакции на вероятную агрессию против "Союзного государства".

Зато главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не исключил тайное формирование наступательных группировок вражеских войск.

На днях Демченко отметил, что на сегодня в Беларуси нет сформированных ударных группировок, которые бы угрожали Украине. В то же время, по его словам, с приближением учений в сентябре, могут возникнуть угрозы, в частности возможны провокации.

В мае режим диктатора Александра Лукашенко заявил о переносе учений вглубь страны, подальше от границ Польши и Литвы. Причиной стало беспокойство Варшавы и Вильнюса анонсированными маневрами.

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