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Прикордонники відпрацювали дроном по ворожому "Муром-М": відео

Фото: прикордонники відпрацювали дроном по ворожому "Муром-М" (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники, разом з побратимами 23-ї бригади Національної гвардії України (НГУ) "Хортиця" відпрацювали дроном по ворожому "Муром-М" на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Прикордонники з побратимами 23 бригади НГУ "Хортиця" за допомогою дронів-камікадзе вразили ворожу ціль й антенне обладнання на Запорізькому напрямку", - пише пресслужба. 

"Муром"

"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.

Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 березня, українські воїни ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 416 800 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 393 російських окупантів й знищили 37 одиниць ворожої техніки, зокрема:

  • 7 танків;
  • 7 ББМ;
  • 7 артсистем й не тільки. 

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