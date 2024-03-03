Прикордонники відпрацювали дроном по ворожому "Муром-М": відео

"Прикордонники з побратимами 23 бригади НГУ "Хортиця" за допомогою дронів-камікадзе вразили ворожу ціль й антенне обладнання на Запорізькому напрямку", - пише пресслужба.

"Муром"

"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.

Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 березня, українські воїни ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 416 800 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 393 російських окупантів й знищили 37 одиниць ворожої техніки, зокрема: