Прикордонники відповіли, чи бачать зараз загрозливі рухи на кордоні з Білоруссю

"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою та стабільною. Якихось загроз, які є на цей час поряд з кордоном, ми не бачимо. Не фіксуємо ні переміщення військової техніки поряд нашого кордону, ні переміщення особового складу чи то підрозділів РФ, чи то Білорусі, які б здійснювали якісь демонстраційні дії", - розповів Демченко.

За його словами, підрозділи Білорусі як і раніше посилюють кордон з нашою країною, апелюючи це нібито "загрозою з України", а не навпаки.

"Крім того, немає на цей момент на території Білорусі необхідного ударного угрупування, яке б могло здійснити повторне вторгнення в Україну", - акцентував Демченко.

Він повідомив, що з підрозділів російської армії в Білорусі зараз знаходиться трохи більш як 10 тисяч солдатів, які залучені в навчаннях.

"Не виключено, що частина з них буде перекинута на схід України. для поповнення підрозділів РФ. Натомість на територію РБ може заїхати ще низка росіян для продовження їх підготовки", - допустив Демченко.

Втім, як наголосив речник ДПСУ, попри все, ворога не можна недооцінювати, оскільки в будь-який момент він може використати і напрямок з Білорусі. Та може продовжувати накопичувати сили для повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що Росія продовжує перекидати свою техніку в Білорусь. Вчора, білоруські Збройні сили отримали нову партію російських бронетранспортерів БТР-82А.

Як повідомлялося раніше, Білорусь оголосила про авіавчення з Росією та нарощування військ "союзної держави".

При цьому командувач угруповання сил і засобів оборони столиці Олександр Павлюк заявив, українські військові готуються до можливого повторного вторгнення росіян з Білорусі. Сили оборони планують зупинити ворога ще на кордоні.

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