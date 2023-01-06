Пограничники ответили, видят ли сейчас угрожающие движения на границе с Беларусью

"Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой и стабильной. Каких-то угроз, которые есть в настоящее время рядом с границей, мы не видим. Не фиксируем ни перемещения военной техники возле нашей границы, ни перемещения личного состава или подразделений РФ, или же Беларуси, которые бы предпринимали какие-то демонстрационные действия", - рассказал Демченко.

По его словам, подразделения Беларуси по-прежнему усиливают границу с нашей страной, апеллируя это якобы "угрозой из Украины", а не наоборот.

"Кроме того, нет на данный момент на территории Беларуси необходимой ударной группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение в Украину", - акцентировал Демченко.

Он сообщил, что из подразделений российской армии в Беларуси сейчас находится чуть более 10 тысяч солдат, привлеченных в учениях.

"Не исключено, что часть из них будет переброшена на восток Украины для пополнения подразделений РФ. На территорию РБ может заехать еще ряд россиян для продолжения их подготовки", - допустил Демченко.

Впрочем, как отметил спикер ГПСУ, несмотря ни на что, врага нельзя недооценивать, поскольку в любой момент он может использовать и направление из Беларуси. Но может продолжать копить силы для полномасштабного вторжения.

Напомним, что Россия продолжает опрокидывать свою технику в Беларусь. Вчера белорусские Вооруженные силы получили новую партию российских бронетранспортеров БТР-82А.

Как сообщалось ранее, Беларусь объявила об авиаучениях с Россией и наращивании войск "союзного государства".

При этом командующий группировкой сил и средств обороны столицы Александр Павлюк заявил, украинские военные готовятся к возможному повторному вторжению россиян из Беларуси. Силы обороны планируют остановить врага еще на границе.

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