Прикордонники відбили ворожий штурм у Донецькій області та взяли в полон окупанта (відео)

Українські прикордонники змогли успішно відбити штурм російських окупантів у Донецькій області та поповнити обмінний фонд. У мережі з'явилося відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
За інформацією ДПСУ, учора, 30 жовтня, російські окупанти почали обстрілювати українських захисників з артилерії від самого ранку і після цього розпочався ворожий штурм.
"Силами до двох взводів піхоти (окупанти - ред.) під прикриттям бойових машин перейшли до штурму позицій українських захисників. Влучним вогнем прикордонники знищили ворожу БМП разом з екіпажем, а піхоту супротивника розсіяли. Відступаючи під вогневим ураженням наших бійців, російські військові залишали своїх убитих та поранених", - розповідають у Держпрогранслужбі.
Внаслідок боїв українським прикордонникам вдалося відбити штурм росіян та взяти в полон 35-річного пораненого контрактника з Ростовської області. Йому надали медичну допомогу та передали для поповнення обмінного фонду.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові сьогодні, 31 жовтня, збили російський ударний гелікоптер Ка-52 у Херсонській області.
Також ми писали, що українські військові продовжують знесилювати ворога на Запорізькому напрямку, знищуючи живу силу, техніку та БК окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.