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Прикордонники відбили ворожий штурм у Донецькій області та взяли в полон окупанта (відео)

Ілюстративне фото: прикордонники відбили ворожий штурм в Донецькій області та взяли в полон окупанта (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники змогли успішно відбити штурм російських окупантів у Донецькій області та поповнити обмінний фонд. У мережі з'явилося відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

За інформацією ДПСУ, учора, 30 жовтня, російські окупанти почали обстрілювати українських захисників з артилерії від самого ранку і після цього розпочався ворожий штурм.

"Силами до двох взводів піхоти (окупанти - ред.) під прикриттям бойових машин перейшли до штурму позицій українських захисників. Влучним вогнем прикордонники знищили ворожу БМП разом з екіпажем, а піхоту супротивника розсіяли. Відступаючи під вогневим ураженням наших бійців, російські військові залишали своїх убитих та поранених", - розповідають у Держпрогранслужбі.

Внаслідок боїв українським прикордонникам вдалося відбити штурм росіян та взяти в полон 35-річного пораненого контрактника з Ростовської області. Йому надали медичну допомогу та передали для поповнення обмінного фонду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові сьогодні, 31 жовтня, збили російський ударний гелікоптер Ка-52 у Херсонській області.

Також ми писали, що українські військові продовжують знесилювати ворога на Запорізькому напрямку, знищуючи живу силу, техніку та БК окупантів.

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