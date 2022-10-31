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Пограничники отбили вражеский штурм в Донецкой области и взяли в плен оккупанта (видео)

Иллюстративное фото: пограничники отбили вражеский штурм в Донецкой области и взяли в плен оккупанта (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники смогли успешно отбить штурм российских оккупантов в Донецкой области и пополнить обменный фонд. В сети появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

По информации ГПСУ, вчера, 30 октября, российские оккупанты начали обстреливать украинских защитников из артиллерии с самого утра и после этого начался вражеский штурм.

"Силами до двух взводов пехоты (оккупанты - ред.) под прикрытием боевых машин перешли к штурму позиций украинских защитников. Метким огнем пограничники уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем, а пехоту противника рассеяли. Отступая под огневым поражением наших бойцов, российские военные оставляли своих убитых и раненых", - рассказывают в Госпрогранслужбе.

В результате боев украинским пограничникам удалось отбить штурм россиян и взять в плен 35-летнего раненого контрактника с Ростовской области. Ему оказали медицинскую помощь и передали для пополнения обменного фонда.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные сегодня, 31 октября, сбили российский ударный вертолет Ка-52 в Херсонской области.

Также мы писали, что украинские военные продолжают обессиливать врага на Запорожском направлении, уничтожая живую силу, технику и БК оккупантов.

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