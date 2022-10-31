Пограничники отбили вражеский штурм в Донецкой области и взяли в плен оккупанта (видео)

По информации ГПСУ, вчера, 30 октября, российские оккупанты начали обстреливать украинских защитников из артиллерии с самого утра и после этого начался вражеский штурм.

"Силами до двух взводов пехоты (оккупанты - ред.) под прикрытием боевых машин перешли к штурму позиций украинских защитников. Метким огнем пограничники уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем, а пехоту противника рассеяли. Отступая под огневым поражением наших бойцов, российские военные оставляли своих убитых и раненых", - рассказывают в Госпрогранслужбе.

В результате боев украинским пограничникам удалось отбить штурм россиян и взять в плен 35-летнего раненого контрактника с Ростовской области. Ему оказали медицинскую помощь и передали для пополнения обменного фонда.