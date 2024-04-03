За тиждень на Сумщині зупинили три російських ДРГ, - глава ОВА

Три російські ДРГ намагалися зайти в Сумську область за останній тиждень, проте прикордонники їх зупинили. Загалом за 2023 рік на підступах до України затримали 52 диверсійно-розвідувальні групи з РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.