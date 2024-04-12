Фото: в Сумах пролунали вибухи, перед цим попереджали про пуски КАБів (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Сумах пролунали вибухи. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через пуски керованих авіаційних бомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

Наразі офіційні особи України, або ж військове командування жодним чином не коментувало дану ситуацію. Станом на 15:04 повітряну тривогу оголошено в: Сумській;

Харківській;

Донецькій області. Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) Варто відзначити, що о 14:53 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб. Удар по цивільній інфраструктурі Як розповіли в Сумській обласній військовій адміністрації, терористи завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум. "Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки удару уточнюються", - додає ОВА. Обстріл України у ніч на 12 квітня У ніч на 12 квітня російські терористи атакували територію України: 17-ма ударними дронами типу Shahed, які були запущені із мису Чауда;

керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Донецької області. Під час захисту було задіяно авіацію й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось збити 16 ударних БпЛА у межах: Миколаївської;

Одеської;

Херсонської та інших областей.