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Прикордонники відбили три атаки росіян під Бахмутом та ліквідували 9 окупантів

Фото: прикордонники відбили три атаки росіян під Бахмутом та ліквідували 9 окупантів (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники відбили три ворожі атаки під Бахмутом. У результаті ліквідовано дев'ятеро окупантів, 17 - поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

"Бої йшли у промисловій зоні одного з підприємств. Прикордонники відбивали атаки окупантів зі стрілецької зброї та гранат, а вогонь мінометників не дозволив окупантам підтягувати резерви", - йдеться в повідомленні.

Працювала також й прикордонна аеророзвідка, яка корегувала вогонь артилерії ЗСУ по загарбниках.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК. У результаті було ліквідовано шестеро окупантів.

Також раніше ми писали, що прикордонники у Бахмуті відбили два ворожих штурми. Протягом дня було знищено п'ятеро окупантів, 16 - поранено.

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