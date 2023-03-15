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Прикордонники відбили два штурми росіян у Бахмуті та вразили скупчення піхоти противника

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Бахмут , Середа 15 березня 2023 17:20
Прикордонники відбили два штурми росіян у Бахмуті та вразили скупчення піхоти противника Фото: прикордонники відбили два штурми росіян у Бахмуті та вразили скупчення піхоти противника (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники у Бахмуті відбили два ворожих штурми. Протягом дня було знищено п'ятеро окупантів, 16 - поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

"Бійці ДПСУ відбили два ворожих штурми. Мінометні розрахунки вразили скупчення піхоти противника біля лінії зіткнення. А снайпери-прикордонники ліквідували трьох загарбників, які розгортали кулемет на позиції. Ворог відступив", - йдеться в повідомленні.

Загалом упродовж дня було вбито п'ятеро окупантів, 16 - поранено.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК. У результаті було ліквідовано шестеро окупантів.

Також раніше ми писали, що прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурм росіян та взяли в полон "вагнерівця".

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