Прикордонники відбили два штурми росіян у Бахмуті та вразили скупчення піхоти противника
Українські прикордонники у Бахмуті відбили два ворожих штурми. Протягом дня було знищено п'ятеро окупантів, 16 - поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.
"Бійці ДПСУ відбили два ворожих штурми. Мінометні розрахунки вразили скупчення піхоти противника біля лінії зіткнення. А снайпери-прикордонники ліквідували трьох загарбників, які розгортали кулемет на позиції. Ворог відступив", - йдеться в повідомленні.
Загалом упродовж дня було вбито п'ятеро окупантів, 16 - поранено.
Нагадаємо, раніше українські прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК. У результаті було ліквідовано шестеро окупантів.
Також раніше ми писали, що прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурм росіян та взяли в полон "вагнерівця".
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