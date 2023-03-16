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Пограничники отбили три атаки россиян под Бахмутом и ликвидировали 9 окупантов

Фото: пограничники отбили три атаки россиян под Бахмутом и ликвидировали 9 оккупантов (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники отбили три вражеских атаки под Бахмутом. В результате ликвидированы девять окупантов, 17 - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"Бои шли в промышленной зоне одного из предприятий. Пограничники отбивали атаки оккупантов из стрелкового оружия и гранат, а огонь минометчиков не позволил оккупантам подтягивать резервы", - говорится в сообщении.

Работала также и пограничная аэроразведка, которая корректировала огонь артиллерии ВСУ по захватчикам.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК. В результате были ликвидированы шесть окупантов.

Также ранее мы писали, что пограничники в Бахмуте отбили два вражеских штурма. В течение дня были уничтожены пять оккупантов, 16 - ранены.

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