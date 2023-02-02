UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники відбили кілька штурмів росіян під Бахмутом

Фото: прикордонники відбили кілька штурмів росіян під Бахмутом Донецької області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові намагалися атакувати позиції прикордонників біля Бахмута. На одну з атак вони рушили під прикриттям БМП, але це їм не допомогло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"З гранатомета наші бійці обстріляли бойову машину та вразили декілька зайд країни-агресора, які ховались за бронею", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, інший рубіж оборони ворог спробував прорвати штурмовиками.

"Прикордонники-мінометники знищили кулеметний розрахунок, декілька стрільців окупантів, а в решту загарбників охоронці кордону поцілили зі стрілецької зброї та гранатометів. Противник відступив із втратами", - додають в ДПСУ.

Як повідомлялося, українські артилеристи знищили рідкісну російську систему протиповітряної оборони, яка насамперед призначена для використання в арктичних умовах. Це сталося на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, за даними на ранок четверга, 2 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 129 030 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьБахмут