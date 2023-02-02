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Пограничники отбили несколько штурмов россиян под Бахмутом

Фото: пограничники отбили несколько штурмов россиян под Бахмутом Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные пытались атаковать позиции пограничников у Бахмута. На одну из атак они двинулись под прикрытием БМП, но им это не помогло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Из гранатомета наши бойцы обстреляли боевую машину и поразили несколько воинов страны-агрессора, которые скрывались за броней", - говорится в сообщении.

Кроме того, другой рубеж обороны враг попытался прорвать штурмовиками.

"Пограничники-минометчики уничтожили пулеметный расчет, несколько стрелков кафиров, а в остальных захватчиков охранники границы попали из стрелкового оружия и гранатометов. Противник отступил с потерями", - добавляют в ГПСУ.

Как сообщалось, украинские артиллеристы уничтожили редкую российскую систему противовоздушной обороны, которая в первую очередь предназначена для использования в арктических условиях. Это произошло на Херсонском направлении.

Напомним, по данным на утро четверга, 2 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 030 военных.

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Донецкая областьБахмут