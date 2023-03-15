Прикордонники відбили два штурми росіян у Бахмуті та вразили скупчення піхоти противника

Українські прикордонники у Бахмуті відбили два ворожих штурми. Протягом дня було знищено п'ятеро окупантів, 16 - поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

"Бійці ДПСУ відбили два ворожих штурми. Мінометні розрахунки вразили скупчення піхоти противника біля лінії зіткнення. А снайпери-прикордонники ліквідували трьох загарбників, які розгортали кулемет на позиції. Ворог відступив", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники під Бахмутом знищити ворожий склад із БК. У результаті було ліквідовано шестеро окупантів.

Також раніше ми писали, що прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурм росіян та взяли в полон "вагнерівця".

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