Пограничники отбили два штурма россиян в Бахмуте и поразили скопление пехоты противника

Украинские пограничники в Бахмуте отбили два вражеских штурма. В течение дня были уничтожены пять оккупантов, 16 - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"Бойцы ГНСУ отбили два вражеских штурма. Минометные расчеты поразили скопление пехоты противника у линии столкновения. А снайперы-пограничники ликвидировали трех захватчиков, которые разворачивали пулемет на позиции. Враг отступил", - говорится в сообщении.

Всего за день были убиты пять оккупантов, 16 - ранены.