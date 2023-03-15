Пограничники отбили два штурма россиян в Бахмуте и поразили скопление пехоты противника

Украинские пограничники в Бахмуте отбили два вражеских штурма. В течение дня были уничтожены пять оккупантов, 16 - ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.
"Бойцы ГНСУ отбили два вражеских штурма. Минометные расчеты поразили скопление пехоты противника у линии столкновения. А снайперы-пограничники ликвидировали трех захватчиков, которые разворачивали пулемет на позиции. Враг отступил", - говорится в сообщении.
Всего за день были убиты пять оккупантов, 16 - ранены.
Напомним, ранее украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК. В результате были ликвидированы шесть оккупантов.
Также ранее мы писали, что пограничники на Бахмутском направлении отбили штурм россиян и взяли в плен "вагнеровца".
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