UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники вибили взвод росіян з Бахмута, ті понесли значні втрати (відео)

Фото: прикордонники вибили взвод росіян з Бахмута, ті понесли значні втрати (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти намагалися штурмом атакувати передові позиції українських захисників у районі Бахмута. Проте наші бійці змогли відбити ворожу атаку та нанесли противнику значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держприкордонну службу.

"Учора, впродовж дня, прикордонники відбивали штурм ворога на один з передових опорних пунктів поблизу Бахмута. Під прикриттям артилерії окупанти провели декілька атак. По ворогу військовослужбовці ДПСУ відпрацювали зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Вогневу підтримку також надали Сили оборони", - сказано у повідомлення.

Так, українські військові відбили ворожу атаку. Внаслідок чого 12 росіян було вбито, ще 17 - поранено.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники з артилерії знищили росіян у лісосмузі Донецької області.

Раніше у ССО на відео показали, як зупинили спробу наступу окупантів біля Кремінної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонецькБахмутГосударственная пограничная службаВійна Росії проти України