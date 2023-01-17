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Пограничники выбили взвод россиян из Бахмута, те понесли значительные потери (видео)

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Вторник 17 января 2023 12:15
Пограничники выбили взвод россиян из Бахмута, те понесли значительные потери (видео) Фото: пограничники выбили взвод россиян из Бахмута, те понесли значительные потери (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытались штурмом атаковать передовые позиции украинских защитников в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отразить вражескую атаку и нанесли противнику значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Вчера, в течение дня, пограничники отбивали штурм врага на один из передовых опорных пунктов вблизи Бахмута. Под прикрытием артиллерии оккупанты провели несколько атак. По врагу военнослужащие ГНСУ отработали из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами с БПЛА. Огневую поддержку также оказали Силы обороны", - сказано в сообщении.

Так, украинские военные отбили вражескую атаку. В результате чего 12 россиян были убиты, еще 17 - ранены.

Напомним, недавно украинские защитники из артиллерии уничтожили россиян в лесополосе Донецкой области.

Ранее в ССО на видео показали, как остановили попытку наступления оккупантов возле Кременной.

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