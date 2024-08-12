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Прикордонники вдарили по техніці та пункту управління окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Фото: ДПСУ знищили техніку та позиції окупантів на Бахмутському напрямку (ілюстраттвне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники завдали низку успішних ударів по техніці та живій силі окупантів на Бахмутському напрямку. Результатами роботи вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як зазначається у повідомленні, на відео показано роботу прикордонників "Помсти". Українські захисники вразили ворожу гармату МТ-12 "Рапіра" та пункт управління БпЛА окупантів на Бахмутському напрямку

"Також бійці знищили військову вантажівку та ліквідували 2 загарбників, 1 - поранено", - повідомляють в ДПСУ.

Згідно із відео, прикордонники точними ударами завдавали з безпілотників атак по позиціях та техніці окупантів. Деякі з них знаходились у лісосмугах, інші ж загарбники облаштовувались у напівзруйнованих будівлях.

Українські захисники нищать ЗС РФ

Нагадаємо, воїни Сухопутних військ нанесли серію успішних ударів по техніці та живій силі противника на Сході.

Напередодні повідомлялось про знищення українськими прикордонниками з повітря ворожого дрону на Бахмутському напрямку.

Також нещодавно українські захисники нанесли серію ударів по техніці та особовому складу окупантів.

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