Пограничники ударили по технике и пункту управления оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Фото: ГПСУ уничтожили технику и позиции окупантов на Бахмутском направлении (иллюстративное фото GettyImages)

Украинские пограничники нанесли ряд успешных ударов по технике и живой силе оккупантов на Бахмутском направлении. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.