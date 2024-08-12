Пограничники ударили по технике и пункту управления оккупантов на Бахмутском направлении (видео)
Украинские пограничники нанесли ряд успешных ударов по технике и живой силе оккупантов на Бахмутском направлении. Результатами работы они поделились в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.
Как отмечается в сообщении, на видео показана работа пограничников "Мести". Украинские защитники поразили вражескую пушку МТ-12 "Рапира" и пункт управления БпЛА оккупантов на Бахмутском направлении
"Также бойцы уничтожили военный грузовик и ликвидировали 2 захватчика, 1 - ранены", - сообщают в ГПСУ.
Согласно видео, пограничники точными ударами наносили из беспилотников атаки по позициям и технике оккупантов. Некоторые из них находились в лесных полосах, другие же захватчики обустраивались в полуразрушенных зданиях.
Украинские защитники уничтожают ВС РФ
Напомним, воины Сухопутных войск нанесли серию успешных ударов по технике и живой силе противника на Востоке.
Накануне сообщалось об уничтожении украинскими пограничниками с воздуха вражеского дрона на Бахмутском направлении.
Также недавно украинские защитники нанесли серию ударов по технике и личному составу оккупантов.
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