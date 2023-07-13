ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники в Сумській області збили ворожий безпілотник (фото)

Новость на русском →
Сумська область, Четвер 13 липня 2023 16:10
Прикордонники в Сумській області збили ворожий безпілотник (фото) Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські прикордонники сьогодні, 13 липня, у Сумській області збили ворожий дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Прикордонниками Сумської області збитий ще один ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.

Фото: збитий дрон (facebook.com/sumska.oda)

В ОВА додали, що це трапилось в районі Білопілля.

Нічна атака по Україні

Цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну. Сили ППО збили 20 іранських дронів "Shahed-136/131", а також дві крилаті ракети "Калібр".

"В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно у Київській області. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється", - повідомили в Повітряних силах.

Також сьогодні вночі особовим складом одного з катерів Військово-Морських сил ЗСУ було знищено дрон-камікадзе "Shahed-136".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
DAILY
Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі
Мілан Лєліч, Юлія Акимова Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі