Пограничники в Сумской области сбили вражеский беспилотник (фото)
Украинские пограничники сегодня, 13 июля, в Сумской области сбили вражеский дрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Пограничниками Сумской области сбит еще один вражеский беспилотник", - говорится в сообщении.
Фото: сбитый дрон (facebook.com/sumska.oda)
В ОВА добавили, что это произошло в районе Белополья.
Ночная атака по Украине
Этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину. Силы ПВО сбили 20 иранских дронов "Shahed-136/131", а также две крылатые ракеты "Калибр".
"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также в разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". Относительно последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется", - сообщили в Воздушных силах.
Также сегодня ночью личным составом одного из катеров Военно-Морских сил ВСУ был уничтожен дрон-камикадзе "Shahed"-136".
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