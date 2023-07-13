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Пограничники в Сумской области сбили вражеский беспилотник (фото)

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Сумская область, Четверг 13 июля 2023 16:10
Пограничники в Сумской области сбили вражеский беспилотник (фото) Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские пограничники сегодня, 13 июля, в Сумской области сбили вражеский дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Пограничниками Сумской области сбит еще один вражеский беспилотник", - говорится в сообщении.

Фото: сбитый дрон (facebook.com/sumska.oda)

В ОВА добавили, что это произошло в районе Белополья.

Ночная атака по Украине

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину. Силы ПВО сбили 20 иранских дронов "Shahed-136/131", а также две крылатые ракеты "Калибр".

"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также в разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". Относительно последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется", - сообщили в Воздушных силах.

Также сегодня ночью личным составом одного из катеров Военно-Морских сил ВСУ был уничтожен дрон-камикадзе "Shahed"-136".

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