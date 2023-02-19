ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники стримали спроби штурму росіян на сході та знищили майже пів сотні загарбників

Новость на русском →
Неділя 19 лютого 2023 14:42
Прикордонники стримали спроби штурму росіян на сході та знищили майже пів сотні загарбників Фото: прикордонники стримали спроби штурму росіян на сході та знищили майже пів сотні загарбників (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські прикордонники відбили десяток ворожих атак на східному фронті, сім з них - на Бахмутському напрямку. При цьому наших захисникам вдалося ліквідувати 40 загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що на певних ділянках росіяни діяли за підтримки танків. Більшість атак зупинили вогнем мінометники-прикордонники та артилерія ЗСУ.

При цьому в приміській забудові Бахмута українські військові ліквідували малі піхотні групи росіян зі стрілецької зброї та гранатометів.

Захисники стримали спроби штурму в оборонних боях.

"Загалом прикордонники орієнтовно знищили 40 окупантів, ще 37 - поранили. За окремими тактичними епізодами втрати противника уточнюються", - додають захисники.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники знищили штурмову групу росіян біля Бахмута.

Окрім того, українські прикордонники взяли у полон "вагнерівця" на Бахмутському напрямку після того, як загарбники намагалися прорвати нашу оборону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів: нові втрати Росії
ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів: нові втрати Росії
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде