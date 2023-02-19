ua ru
Вс, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники сдержали попытки штурма россиян на востоке и уничтожили почти полсотни захватчиков

Новина українською →
Воскресенье 19 февраля 2023 14:42
Пограничники сдержали попытки штурма россиян на востоке и уничтожили почти полсотни захватчиков Фото: пограничники сдержали попытки штурма россиян на востоке и уничтожили почти полсотни захватчиков (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские пограничники отбили десяток вражеских атак на восточном фронте, семь из них - на Бахмутском направлении. При этом нашим защитникам удалось ликвидировать 40 захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что на некоторых участках россияне действовали при поддержке танков. Большинство атак остановили огнем минометчики-пограничники и артиллерия ВСУ.

При этом в пригородной застройке Бахмута украинские военные ликвидировали малые пехотные группы россиян из стрелкового оружия и гранатометов.

Защитники сдержали попытки штурма в оборонительных боях.

"В общей сложности пограничники ориентировочно уничтожили 40 оккупантов, еще 37 - ранили. По отдельным тактическим эпизодам потери противника уточняются", - добавляют защитники.

Напомним, недавно украинские защитники уничтожили штурмовую группу россиян возле Бахмута.

Кроме того, украинские пограничники взяли в плен "вагнеровца" на Бахмутском направлении после того, как захватчики пытались прорвать нашу оборону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили около 600 оккупантов: новые потери России
ВСУ за сутки уничтожили около 600 оккупантов: новые потери России
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет