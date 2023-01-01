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Прикордонники на сході знищили близько 10 окупантів та ворожу БМП з екіпажем (фото)

Фото: прикордонники на сході знищили близько 10 окупантів та ворожу БМП з екіпажем (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прикордонники вчора на сході знищили близько десятка окупантів. Також їм вдалося знищити БМП противника разом з екіпажем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Учора прикордонники на Бахмутському напрямку відбили декілька штурмових атак окупантів. У стрілецькому бою наші захисники знищили до десятка загарбників", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що двох російських окупантів були взяті в полон.

"А на Луганщині прикордонний підрозділ аеророзвідки виявив у лісосмузі російську БМП. Для "привітання" загарбників прикордонники залучили артилеристів однієї з механізованих бригад. Вогнем з гармат бойову машину окупантів знищено разом з екіпажем", - додають в ДПСУ.

Фото: прикордонники на сході знищили близько 10 окупантів та ворожу БМП з екіпажем (Getty Images)

Нагадаємо, також ми писали, що 31 грудня українські бійці на Бахмутському напрямку провели 23 бойових зіткнення з ворогом, внаслідок чого росіяни втратили понад 170 людей вбитими та близько 200 пораненими.

Додамо, нещодавно в Донецькій області прикордонники збили російський безпілотник.

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