У Донецькій області прикордонники збили російський безпілотник

Прикордонники збили російський дрон у Донецькій області. Окупанти за допомогою безпілотника намагалися стежити за діями захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"Днями над своїми позиціями прикордонники виявили безпілотник російсько-окупаційних військ. Ворожий дрон шпигував за діями наших сил на одному з напрямків у Донецькій області", - зазначили прикордонники. Захисники відкрили вогонь зі стрілецької зброї і таким чином збили безпілотник. Дрон впав біля позицій наших військових. Фото: дрон у Донецькій області збили прикордонники (dpsu.gov.ua)