"Конвеєр смерті". ЗСУ знищили майже 200 окупантів під Бахмутом за добу

В останній день минулого року на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Внаслідок чого Збройні сили України завдали противнику величезних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За словами речника, росіяни втратили за 31 грудня понад 170 людей вбитими та близько 200 пораненими.

"Вони не змогли прорвати нашу оборону вкотре, не змогли досягти жодних проміжних цілей", - сказав Череватий.

На його думку, росіянам потрібна оперативна пауза на цьому направленні, проте дозволити вони її собі не можуть через міф про те, що Путін ніколи не відступає.

"Вони змушені продовжувати цей конвеєр смерті, постійно доставляючи на передній край мобілізованих, колишніх в'язнів і ПВК різного штибу", - сказав він.

До того ж Череватий зазначив, що у Росії ще є достатньо мобілізаційного ресурсу та старого радянського озброєння, щоб і далі продовжувати подібну тактику. За його словами змінити ситуацію можуть постачання Україні високоточних систем озброєнь.