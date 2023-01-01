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Пограничники на востоке уничтожили около 10 оккупантов и вражескую БМП с экипажем (фото)

Фото: пограничники на востоке уничтожили около 10 оккупантов и вражескую БМП с экипажем (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Пограничники вчера на востоке уничтожили около десятка оккупантов. Также им удалось уничтожить БМП противника вместе с экипажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Вчера пограничники на Бахмутском направлении отразили несколько штурмовых атак оккупантов. В стрелковом бою наши защитники уничтожили до десятка захватчиков", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что двое российских оккупантов были взяты в плен.

"А в Луганской области пограничное подразделение аэроразведки обнаружило в лесополосе российскую БМП. Для "поздравления" захватчиков пограничники привлекли артиллеристов одной из механизированных бригад. Огнем из пушек боевая машина кафиров уничтожена вместе с экипажем", - добавляют в ГПСУ.

Фото: пограничники на востоке уничтожили около 10 оккупантов и вражескую БМП с экипажем (Getty Images)

Напомним, также мы писали, что 31 декабря украинские бойцы на Бахмутском направлении провели 23 боевых столкновения с врагом, в результате чего россияне потеряли более 170 человек убитыми и около 200 ранеными.

Недавно в Донецкой области пограничники сбили российский беспилотник.

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