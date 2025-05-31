Прикордонники розгромили артилерію та укриття РФ на Курському напрямку (відео)
Оператори дронів вдарили по позиціях армії РФ на Курському напрямку. Знищено артилерію та бліндажі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Підрозділ РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжує завдавати точкових ударів по російських позиціях на Курському напрямку.
За даними Державної прикордонної служби України, оператори бойових дронів знищили одразу кілька важливих вогневих і логістичних цілей ворога.
У ДПСУ повідомили, було уражено стартову позицію запуску ворожих дронів, знищено два місця укриття пілотів, чотири бліндажі, дві артилерійські позиції, шість укриттів та одну вогневу точку.
Прикордонники є важливою складовою Сил оборони України та продовжують захищати державний кордон в умовах бойових дій.
Операції на Курщині
Пілоти бойових безпілотників підрозділу РУБпАК "Прайм" 5 прикордонного загону продовжують завдавати нищівних ударів по ворожих позиціях на Курському напрямку.
Як повідомляють, 28 травня оператори прикордонної служби знищили ключові об’єкти противника: позицію злету ворожих дронів, місце укриття плотів, сім схованок бойовиків, дві артилерійські позиції, бліндаж, вогневу точку, вантажний автомобіль та дві телекомунікаційні вежі.
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