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Прикордонники розгромили артилерію та укриття РФ на Курському напрямку (відео)

Субота 31 травня 2025 13:38
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Прикордонники розгромили артилерію та укриття РФ на Курському напрямку (відео) Фото: Дрони прикордонників зруйнували укриття та артилерію росіян на Курщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Оператори дронів вдарили по позиціях армії РФ на Курському напрямку. Знищено артилерію та бліндажі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Підрозділ РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжує завдавати точкових ударів по російських позиціях на Курському напрямку.

За даними Державної прикордонної служби України, оператори бойових дронів знищили одразу кілька важливих вогневих і логістичних цілей ворога.

У ДПСУ повідомили, було уражено стартову позицію запуску ворожих дронів, знищено два місця укриття пілотів, чотири бліндажі, дві артилерійські позиції, шість укриттів та одну вогневу точку.

Прикордонники є важливою складовою Сил оборони України та продовжують захищати державний кордон в умовах бойових дій.

Операції на Курщині

Пілоти бойових безпілотників підрозділу РУБпАК "Прайм" 5 прикордонного загону продовжують завдавати нищівних ударів по ворожих позиціях на Курському напрямку.

Як повідомляють, 28 травня оператори прикордонної служби знищили ключові об’єкти противника: позицію злету ворожих дронів, місце укриття плотів, сім схованок бойовиків, дві артилерійські позиції, бліндаж, вогневу точку, вантажний автомобіль та дві телекомунікаційні вежі.

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